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57% молодых мусульман Франции ставят законы шариата выше государственных

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:30

Во Франции 57% мусульман до 25 лет ставят законы шариата выше государственных. Об этом говорится в результатах опроса, опубликованных изданием Valeurs.

Такой результат среди приверженцев ислама оказался на 10% выше по сравнению с 2016 годом. В то же время, лишь 15% католиков считают, что религиозные законы стоят выше государственных.

Демонстрацию карикатур на религиозных деятелей назвала допустимым только треть мусульман. При этом 80% католиков считают показ изображений приемлемым.

Кроме того, 81% мусульман поддержали идею ввести отдельные «женские часы» в бассейнах, среди католиков и атеистов за это выступили примерно 20%. 82% приверженцев ислама хотят, чтобы в школах ввели изучение арабского языка, и с ними солидарны 18% католиков.

Эксперты института общественного мнения Ifop отметили, что значительная часть мусульманской молодежи разделяет общие ценности с исламистами (люди, которые считают, что государство должно быть построено согласно нормам шариата). Сейчас во Франции насчитывается 5,7 млн приверженцев ислама — 9% от всего населения.

В октябре во французском городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В конце того же месяца, 21-летний мигрант из Туниса, вооруженный ножом, напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, одна из прихожанок была обезглавлена.

Президент Эмманюэль Макрон назвал убийство педагога «исламистским терактом», «мракобесием и насилием» и заявил о необходимости бороться с исламизмом. Его высказывание вызвало негативную реакцию некоторых мусульман, в том числе в России.

На этой неделе чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo. На одной из них журнал представлен в образе змеи с надписью «исламофобия», которая шипит на Коран. На второй — Charlie Hebdo пожимает руку террористу.

Позже французский журнал поместил на обложку обезглавленных танцовщиц кабаре с оголенной грудью. Карикатуру подписали фразой «Франция всегда будет Францией».

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