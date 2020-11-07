Москва потратит рекордную сумму на развитие общественных туалетов

Москва потратит в ближайшие три года 5,7 млрд рублей на развитие сети общественных туалетов. Из них 2 млрд рублей будут выделены в 2022 году — это рекордная сумма с 2016-го, пишет РБК со ссылкой на проект столичного бюджета.

В рамках программы развития туалетов 5 млрд рублей заложено на их эксплуатацию, остальные 637 млн на ремонт.

На программу «Моя улица» в ближайшие три года из городского бюджета выделят 93,5 млрд рублей, из которых рекордная с 2017 года сумма — 33 млрд — будет также выделена в 2022-м.

Всего на столичную программу развития городской среды в 2021–2023 годах собираются потратить 305 млрд рублей. 62,1 млрд из них пойдут на озеленение и содержание парков, еще 6 млрд на уход за памятниками.

Ранее «Открытые медиа» писали, что в 2021 году московские власти потратят на благоустройство рекордные 107 млрд рублей. Этим планам не помешала пандемия, из-за которой город потерял, по оценке заммэра Владимира Ефимова, 800 млрд рублей. Дефицит городского бюджета в 2021 году, по подсчетам издания, составит 510 млрд рублей.