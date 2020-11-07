Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 может начаться в ближайшие две недели

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в Москве и Московской области в течение двух недель. Об этом сообщил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, через пару недель в гражданский оборот будет введено гораздо больше доз вакцины, чем поступало ранее. В это выходные начнет поставки компания «Генериум», а затем начнут работу «Р-Фарма» и «Биннофарм».

«Все идет по плану. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре — еще в три раза больше будет цифра», — сказал директор Центра.

Когда начнут массово вакцинировать других россиян, пока не понятно. В пресс-службе Минздрава сообщали ТАСС, что сейчас в регионы поступает вакцина только для людей из групп риска, в частности врачей и учителей.

Большинство россиян — 59% — прививаться от коронавируса отечественной вакциной не планируют. С августа их доля выросла на 5,2%. Получить прививку бесплатно в рамках добровольной вакцинации хотели бы 36% граждан страны.