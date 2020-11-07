Ведущий НТВ Александр Колтовой погиб с женой при крушении самолета в Подмосковье

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился при крушении самолета в Люберцах. Вместе с ним погибла его жена, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем недалеко от поселка Томилино. Причиной крушения легкомторного самолета Cessna стал неисправный двигатель, из‑за которого Колтовой начал аварийную посадку. После падения судно загорелось. Позже в пресс-службе телеканала НТВ подтвердили гибель супружеской пары.

Колтовой был соведущим Юлии Сиверцовой в ток-шоу «ДНК» и напарником Леры Кудрявцевой в программе «Звёзды сошлись», отмечает «Подъем». Ему был 41 год.

Шоумен увлекался пилотированием и выкладывал в инстаграм видео с самолетами. До прихода на НТВ он работал на телеканале «Наука 2.0».