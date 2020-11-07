перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
CNN: Байден победил в Пенсильвании. Это обеспечивает ему президентское кресло 19:56
Ведущий НТВ Александр Колтовой погиб с женой при крушении самолета в Подмосковье 19:06
Дуа Липа и Анжель гуляют по ночному городу в новом клипе «Fever» 18:24
Исследование: сокращение потребления мяса поможет побороть глобальное потепление 17:42
В башкирском доме-интернате произошла вспышка коронавируса. Заболели 50 детей 17:22
«Издевательство над этой демократией»: Лукашенко назвал «позорищем» выборы в США
«Издевательство над этой демократией»: Лукашенко назвал «позорищем» выборы в США 16:46
В Минске прошли марши протеста медиков и женщин. Задержаны десятки человек 16:14
57% молодых мусульман Франции ставят законы шариата выше государственных 15:30
В Грузии вернут комендантский час из‑за коронавируса. Штраф за нарушение — 46 тыс. рублей 15:04
Студия Line Up создаст документальный сериал о России девяностых 13:56
Darshan Gajara/Unsplash В Небраске запретили рабство в качестве наказания. 32% жителей проголосовали за его сохранение
В Небраске запретили рабство в качестве наказания. 32% жителей проголосовали за его сохранение 13:45
Дворники, блогеры и чиновники: кем россияне не хотят видеть своих детей 12:57
Москва потратит рекордную сумму на развитие общественных туалетов 12:31
В России вновь выявили больше 20 тыс. случаев коронавируса 11:29
Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил областной минздрав 10:22
Dimitri Houtteman/Unsplash Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 может начаться в ближайшие две недели
Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 может начаться в ближайшие две недели 9:27
Вице-премьер России Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Его госпитализировали 8:53
В Москве автомобилистам окончательно запретили ездить по выделенным полосам 3:58
Администратора канала «Мужское государство» оштрафовали за мизогинию, расизм и ненависть к геям 3:19
В 2021 году московские власти потратят рекордную сумму на благоустройство 2:20
Отключить рекламу

Ведущий НТВ Александр Колтовой погиб с женой при крушении самолета в Подмосковье

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:06

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился при крушении самолета в Люберцах. Вместе с ним погибла его жена, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем недалеко от поселка Томилино. Причиной крушения легкомторного самолета Cessna стал неисправный двигатель, из‑за которого Колтовой начал аварийную посадку. После падения судно загорелось. Позже в пресс-службе телеканала НТВ подтвердили гибель супружеской пары.

Колтовой был соведущим Юлии Сиверцовой в ток-шоу «ДНК» и напарником Леры Кудрявцевой в программе «Звёзды сошлись», отмечает «Подъем». Ему был 41 год.

Шоумен увлекался пилотированием и выкладывал в инстаграм видео с самолетами. До прихода на НТВ он работал на телеканале «Наука 2.0».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить