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Вице-премьер России Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Его госпитализировали

Семён Гудошников
Сегодня в 8:53

Вице-премьер России Алексей Оверчук пострадал в автомобильной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Пресс-секретарь зампреда правительства Андрей Матвеев сказал «Интерфаксу», что чиновник госпитализирован в Центральную клиническую больницу, но отказался комментировать состояние вице-премьера.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте напротив парка Победы. Один из участников аварии сообщил Mash, что «Таврию», за рулем которой был пожилой мужчина, начало уводить на выделенную полосу. Он предположил, что водителю стало плохо.

Машина столкнулась с BMW Оверчука, а затем врезалась в Nissan, за рулем которого был собеседник Mash. О состоянии здоровья водителя «Таврии» не сообщается. Baza опубликовала видео последствий ДТП.

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