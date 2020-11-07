В России вновь выявили больше 20 тыс. случаев коронавируса

В России вторые сутки регистрируют более 20 тыс. случаев коронавируса. На этот раз заболевших 20 396, что на 186 меньше, чем накануне. Умерли за сутки 364 человека, выздоровели 16 803, сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Архангельской областях, Красноярском крае, Ростовской и Воронежской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с коронавирусом достигло 1 753 836, из них 30 251 умерли, 1 312 927 выздоровели. Количество активных случаев за последний месяц увеличилось на 75% — до 410 658.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 49,3 млн человек, 1,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,7 млн). На втором и третьем — Индия (8,4 млн) и Бразилия (5,6 млн).