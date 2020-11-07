В России вновь выявили больше 20 тыс. случаев коронавируса

В России вторые сутки регистрируют более 20 тыс. случаев коронавируса. На этот раз заболевших 20 396, что на 186 меньше, чем накануне. Умерли за сутки 364 человека, выздоровели 16 803, сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Архангельской областях, Красноярском крае, Ростовской и Воронежской областях.