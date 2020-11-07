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Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил областной минздрав

Семён Гудошников
Сегодня в 10:22

Губернатор Омской области назначил министром здравоохранения региона Александра Мураховского, главврача городской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда после отравления госпитализировали Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте омского правительства.

«Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области», — говорится в сообщении.

Мураховский сменил на посту главы омского минздрава Ирину Солдатову, которую отправили в отставку на фоне скандала — в конце октября к зданию ведомства врачи скорой помощи привезли тяжелых пациентов с COVID-19. Их не принимали ни в одной из больниц из-за нехватки мест.

Алексей Навальный провел в БСМП № 1 в Омске двое суток. Мураховский говорил, что в организме политика не нашли ядов или продуктов их действия, поэтому российские врачи исключили версию отравления. При этом он заявлял, что оппозиционеру стало плохо из‑за нарушения обмена веществ.

Кроме того, Мураховский некоторое время не давал разрешения на перевозку Навального в Германию, утверждая что он нетранспортабелен. Позже немецкие специалисты установили, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок». Сам Навальный говорил в интервью Юрию Дудю, что его не отпускали из Омска, чтобы невозможно было найти следов яда.

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