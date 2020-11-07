Дворники, блогеры и чиновники: кем россияне не хотят видеть своих детей

Жители России рассказали, в каких профессиях не хотели бы видеть занятыми своих детей. Опрос провел сервис Superjob, его результаты опубликовал РБК.

Самыми неприемлемыми видами деятельности оказались дворники, продавцы (или кассиры) и уборщики. Респонденты отметили, что по-прежнему пользуются «карьерной страшилкой», чтобы мотивировать своих детей: «Вот будешь плохо учиться — станешь дворником». Пугают этой профессией 10% россиян, причем 12% матерей и 9% отцов.

7% не хотят, чтобы их дети стали продавцами или кассирами. Так отвечали 9% женщин и 4% мужчин. Уборщиками не желают видеть детей 6% участников опроса (9% матерей и 3% отцов), полицейскими — 5% (7% матерей, 3% отцов).

Четвертое место антирейтинга заняли сразу несколько профессий, набравших 4% от респондентов: грузчики, водители, учителя (воспитатели) и чиновники. Против последней работы высказались только 1% отцов, но 6% женщин.

Среди других нежеланных профессий оказались блогеры, журналисты, официанты, бармены, курьеры, космонавты, шахтеры, строители и юристы. Неблагодарным занятием россияне назвали работу врача. Профессия медика набрала 3% в антирейтинге вместе с военным и разнорабочим.

8% родителей уверены, что плохих профессий не бывает. Они готовы принять и поддержать любой выбор их ребенка.

Ранее специалисты выяснили, в каких регионах России произошел наибольший рост безработицы. Первое место заняла Ингушетия, где уровень безработицы составил 30,7%. Дальше идет Тыва (22,3%), и тройку лидеров замыкает Чечня с показателем 21,7%.