В Минске прошли марши протеста медиков и женщин. Задержаны десятки человек

В Минске около 50 медиков вышли с акцией протеста к 1-й городской клинической больнице. По данным правозащитного центра «Весна», из них задержаны как минимум 42 человека. «Радио Свобода в Беларуси» сообщает, что задержанных уводили в автозаки, которые приехали на стоянку возле Академии наук примерно за час до акции.

Еще один протестный марш, который сегодня проходит в Минске, — женский. Участницы гуляют по проспекту Независимости с цветами и ленточками. Как сообщает корреспондент «МБХ медиа», на проспект приехал автобус с силовиками в масках. Задержаны как минимум четыре женщины.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже почти четыре месяца. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. В конце октября Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой, а студентов и учителей, участвующих в акциях, потребовал отчислять. На митинге в прошлое воскресенье были задержаны сотни человек, против большинства из них — 231 — возбудили уголовные дела о массовых беспорядках. Вместе с ними число уголовных дел на протестующих уже приближается к 1 тыс.