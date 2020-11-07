В Небраске запретили рабство в качестве наказания. 32% жителей проголосовали за его сохранение

Жители Небраски проголосовали за исключение из Конституции штата положения о том, что рабство может применяться в качестве наказания за преступления. Об этом пишет Omaha World Herald.

При этом 32% проголосовавших — это 274 138 человек — выступили за сохранение рабства в качестве меры наказания.

Больше всего сопротивлялись поправке жители сельской местности. Из 93 округов Небраски 26 (на западе и в центральной части штата) проголосовали за возможность использовать заключенных в качестве рабов.

«Это пугающее сообщение, когда мы говорим о бизнесе, экономическом развитии и туризме. Хотим ли мы поехать в штат, где люди считают, что рабство может быть возможным для государственных тюрем», — заявил сенатор Небраски Джастин Уэйн.

Общественный деятель и профессор Престон Лав-младший отметил, что результат голосования может быть связан с тем, что многие запутались, прочитав бюллетень. Несколько человек сказали ему, что отметили в бланке графу «против», считая, что они голосуют против тюремного рабства. Хотя в действительности они голосовали против его исключения из Конституции.

«Я не могу себе представить, чтобы многие жители Небраски сознательно сказали бы: «Я не хочу отказываться от рабства в качестве альтернативы. Я слышал от многих, что они не поняли языка», — пояснил Лав-младший.

Рабство (за исключением тюремного) было запрещено в Небраске после гражданской войны во второй половине XIX века. Местные тюрьмы давно перестали использовать его в качестве наказания, однако из Конституции штата его забыли убрать.

Недавно сенатор Уэйн удивленно обнаружил положение о тюремном рабстве и предложил отменить его. За единогласно проголосовали все сенаторы штата, среди жителей такого консенсуса не возникло.