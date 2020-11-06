«Света будет чуть меньше»: Познер, Навальный, Долин и другие современники о смерти Жванецкого

6 ноября не стало писателя и сатирика Михаила Жванецкого. Его юмористические монологи повлияли на целые поколения, а точные шутки, кажется, опередили свое время. Собрали высказывания коллег, журналистов и общественных деятелей о смерти сатирика и роли его творчества.

Журналист

«Когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, — не знаю. Нет, жить, конечно, будем. Но света будет чуть меньше. А временами не чуть, а гораздо больше меньше — как сказал бы Миша.

Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают ее куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее и прочее.

Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий».

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Антон Долин

Кинокритик

«Жванецкий: большой, сложный, абсолютно не изученный писатель. Жертва иерархического мышления, в котором «писателем» мог быть Аксенов или Довлатов, но не он («юморист»? «сатирик»? не слова плохи, а полочки, отведенные нами для них), этим двоим в масштабе ничуть не уступавший.

При всей его всесоюзной популярности, Жванецкий до сих пор толком не прочитан. И принадлежит не прошлому, а будущему».

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Владимир Зеленский

Президент Украины

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью».

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Александр Баунов

Главред Carnegie.ru

«Жванецкий был выразителем утешительной простоты. Есть «здесь» и «там». Когда здесь будет, как там — без очередей, без дефицита в ассортименте, без начальника транспортного цеха, без министра мясной и молочной промышленности, так и смеяться будет не над чем <.>

Теперь, когда все это стало, как у всех, а люди сами увидели, как у всех, все как‑то выровнялось, как в сообщающихся сосудах, и тот перепад умственного давления, который создавал смеховую тягу сгладился, и тяга сошла на нет.

Даже у противников нынешней власти и критиков этой страны, есть спрос на злой смех над властью и страной, но нет спроса на умный смех над собой. Он ведь теперь помешает победе добра, а тогда, когда победы не предвиделось, или когда она казалась скорой и неминуемой, смеяться было не страшно и весело.

И еще выяснилось, что этот всеобщий смех над собой нужен, чтобы скрасить неподвижную и бесцветную, но безопасную жизнь. Когда жизнь стала полна настоящих угроз, скачков и зигзагов, смертей и спасений, тот прежний смех над собой оказался не так нужен.

Сейчас невозможно себе представить, насколько сатирик может быть властителем дум. Это когда перестроечный подросток покупает первую пластинку «Аквариума» и ставит ее рядом с недавно купленным диском Жванецкого. И включает телевизор ради обоих».

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Александр Архангельский

Литературный критик, профессор ВШЭ

«Жванецкий умер. Это все равно, что сказать: Фонвизин умер. Или Салтыков-Щедрин. Великие писатели универсального диапазона, которых по недоразумению записали в сатирики — и только».

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Олег Кашин

Журналист, публицист, писатель

«Пресса отрабатывает смерть Жванецкого — берут комментарии у Регины Дубовицкой (!!!), Ефима Шифрина, Лиона Измайлова. То есть реально по недомыслию каких‑то дегенеративных новостников вгоняют, в общем, не последнего писателя, наследника Бабеля и Зощенко, в социальную группу «юмористы».

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Антон Орех

Обозреватель

«Настанет время, и по текстам Жванецкого на каком‑нибудь специальном курсе будут изучать нашу современную историю. Ведь словами Жванецкого говорил еще Аркадий Райкин, а потом Ильченко и Карцев. Во времена, когда еще сказать толком ничего было нельзя, все ждали лучшую программу советского телевидения «Вокруг смеха» и надеялись, что там будет Жванецкий. Мы знали, что сейчас точно будет очень смешно и все будет правдой <…>

У него был великий дар смотреть на тот же мир, который видим мы, но найти для его описания слова, которые мы подобрать никак не смогли бы. А еще Жванецкому удалось почти невозможное: оставаться актуальным, интересным и острым всю жизнь. Не исписавшись, не разменявшись на какую‑то ерунду и не превратившись в памятник при жизни. Новых монологов у него, к сожалению, больше не будет. Но уже написанного им, нам с вами на всю жизнь хватит».

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Олег Лекманов

Литературовед, профессор ВШЭ

«Умер Жванецкий — самый остроумный русский писатель нашего времени. И один из лучших выступальщиков, конечно. Какое горе…»

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Михаил Идов

Сценарист, режиссер, бывший главред GQ

«Михаил Жванецкий, RIP. Редкий случай, когда популярность только мешала осознать гениальность. Его главное наследие, как у самых больших писателей — не тексты, а влияние на нашу речь и мысль как таковую. Мои искренние соболезнования Андрею Рывкину».

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Юрий Каннер

Президент Российского еврейского конгресса

«Мы потеряли великого человека, который «протирал нам очки». Мы его глазами смотрели на все, что вокруг нас, и это давало нам силу жить в очень непростые времена. Он перенес в культуру еврейскую традицию смеяться над всем, над чем можно смеяться и еще громче смеяться над тем, над чем нельзя смеяться».

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Максим Галкин

Юморист

«Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным».

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Политик

«Великий».

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