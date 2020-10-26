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Национальная забастовка в Беларуси, фильм на Хеллоуин от Тарантино и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:23

В России снова выявили более 17 тыс. случаев коронавируса за сутки. Еще о пандемии: в московское метро не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,5 градуса, а Сергей Собянин заявил, что темпы выявляемости COVID-19 в столице снизились за неделю в десять раз.

Костюм коронавируса стал популярен среди россиян перед Хеллоуином. На «Авито», специалисты которого выясняли предпочтения граждан, наряд вируса стоит от 2000 до 20 000 рублей.

В Беларуси началась общенациональная забастовка. В ней участвуют крупные промышленные предприятия: Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод, «Гродно азот» и другие. К акции протеста присоединились и частные предприятия, а тысячи людей вновь вышли на улицу.

Забастовку поддержал основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок. Музыкант заявил, что его коллективы «не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима», а также потребовал освобождения политзаключенных и проведения честных выборов.

Актер Мел Гибсон высказался о конфликте в Нагорном Карабахе, поддержав армянский народ. «Я молюсь, чтобы было достигнуто мирное решение. И чтобы великие державы вмешались и признали сложившуюся ситуацию», — сказал он.

«Ночлежка» проведет акцию «Экспресс-помощь» — десятки кафе отдадут всю выручку за кофе или любой другой продукт на помощь бездомным. Каждый желающий может провести свое мероприятие и пожертвовать полученные деньги в организацию.

Леонид Парфенов запустил новый сезон программы «Намедни» (точнее, «Нмдни» — название изменили из‑за конфликта с телеканалом НТВ). Он расскажет о 2011–2015 годах. В первом выпуске вспомнили «рокировку» Дмитрия Медведева и Владимира Путина, протесты на Болотной площади, премьеру «Игры престолов» и многое другое.

Михаил Зыгарь написал книгу «Все свободны», она выйдет в ноябре. Это «история о том, как в 1996 году в России закончились выборы».

Квентин Тарантино посоветовал посмотреть на Хеллоуин хоррор «Дьявол отсчитал пять» 1974 года. Он рассказывает про детей, сбежавших из психиатрической лечебницы и начавших убивать взрослых.

Петербургский Манеж впервые в России представит выставку корейской художницы Ли Бул «Утопия спасенная». На ней можно будет увидеть инсталляции, архитектурные макеты и рисунки, созданные с 2005 года, а также произведения российских авангардистов, которыми вдохновлялась художница.

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