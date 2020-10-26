Пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в метро и МЦД

В московском метро и Московских центральных диаметрах (МЦД) появились тепловизоры, при помощи которых у пассажиров проверяют температуру. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Дептранса.

Пассажиров с повышенной температурой в метро и МЦД не пустят. Уточняется, что тепловизоры стоят при входе, возле рамок металлоискателей. Сейчас их установили в МЦД, метро, а также на автовокзалах и автостанциях.

Как уточнили в пресс-службе Дептранса, тепловизор запищит, если у входящего температура выше 37,5 градусов. После этого пассажиру померяют температуру обычным термометром. «Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — заявили в Дептрансе.

С 19 октября в московском транспорте начались рейды по контролю за ношением масок и перчаток. Их проводили совместно ГКУ «Организатор перевозок» и полиция. Наличие средств защиты стали «строже» проверять в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

Носить в метро маски потребовали в конце сентября. До этого масочные рейды проходили в московском метро летом. Тогда полицейские штрафовали пассажиров на 5000 рублей за отказ от ношения средств защиты — такая же сумма ждет нарушителей и сегодня.