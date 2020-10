Петербургский «Манеж» впервые в России представит выставку корейской художницы Ли Бул «Утопия Спасенная». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

На выставке можно будет увидеть инсталляции, архитектурные макеты и рисунки, созданные с 2005 года, в том числе макет «Мое великое повествование» (Mon grand récit), инсталляции «Город Солнца» (Civitas Solis), «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable) и другие. Некоторые из них ранее не экспонировались, отмечают организаторы.

Работы впервые покажут вместе с произведениями русских авангардистов, которые «волновали воображение художницы в течение многих лет»: Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Леонидова и Якова Чернихова, ученого и мыслителя Константина Циолковского и других.