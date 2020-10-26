Петербургский «Манеж» впервые в России представит выставку корейской художницы Ли Бул «Утопия Спасенная». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.
На выставке можно будет увидеть инсталляции, архитектурные макеты и рисунки, созданные с 2005 года, в том числе макет «Мое великое повествование» (Mon grand récit), инсталляции «Город Солнца» (Civitas Solis), «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable) и другие. Некоторые из них ранее не экспонировались, отмечают организаторы.
Работы впервые покажут вместе с произведениями русских авангардистов, которые «волновали воображение художницы в течение многих лет»: Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Леонидова и Якова Чернихова, ученого и мыслителя Константина Циолковского и других.
«Ли Бул использует символы и метафоры утопического модернизма, которые она трансформирует, аллегорически изображает и соединяет в своих произведениях. Она взаимодействует с утопическим модернизмом самобытно и критически, с глубоким пониманием и фантазией», — рассказали кураторы выставки Сунджун Ким и Суджин Ли.
Как утверждают организаторы, творчество Ли Бул определило траекторию развития современного искусства Азии, а также оказало влияние на современный мировой художественный процесс.
В рамках проекта «Манеж» представит программу, которая шире осветит взаимодействие модернистской и современной культуры Южной Кореи, связи корейского искусства с русским авангардом и культурой. Проект является важной частью программы Года культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея.