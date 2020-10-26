«Леди и джентльмены, товарищи, друзья, познакомьтесь. Это обложка моей новой книги. Сама книга выйдет через месяц. А предзаказ можно оформлять уже сейчас на сайте издательства «Альпина» , — написал в инстаграме Зыгарь.

Михаил Зыгарь написал книгу «Все свободны». «История о том, как в 1996 году в России закончились выборы», — говорится на обложке.

«Конец 1995 года. Старому президенту очень сложно отказаться от власти — особенно когда его окружение уверяет, что никто, кроме него, не справится. Даже лежа на больничной койке после инфаркта, Борис Ельцин решает баллотироваться вновь.

Эти выборы станут переломными в истории России. Сторонники президента приложат все возможные и невозможные усилия ради сохранения свободы. И вроде бы одержат победу. Но в итоге получат прямо противоположное тому, за что боролись», — сказано в аннотации.

«Все свободны» — это третья книга Михаила Зыгаря. До этого он написал «Всю кремлевскую рать» и «Империя должна умереть» («Афиша Daily» публиковала отрывок из этой книги).