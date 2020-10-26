перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Уже в третий раз 9:42
Костюм коронавируса на Хэллоуин стал популярен среди россиян 8:57
Quick PS/Unsplash В Испании повторно ввели режим ЧП и комендантский час из‑за COVID-19. Они могут продлиться до мая
В Испании повторно ввели режим ЧП и комендантский час из‑за COVID-19. Они могут продлиться до мая Вчера в 20:47
Десятки тысяч протестующих в Минске, победа Хабиба Нурмагомедова и другие новости дня Вчера в 20:30 Дайджест
В МГУ заявили, что гептил не мог стать причиной гибели морских животных на Камчатке Вчера в 18:56
Папа римский впервые назначил кардиналом афроамериканца. Он поддерживает ЛГБТК+ и критикует Трампа Вчера в 18:01
Пожилые москвичи на самоизоляции запишут видеосказки для детей-сирот Вчера в 17:13
Белорусы вышли на марш перед «народным ультиматумом». Есть задержанные Вчера в 17:07
soumen82hazra/Pixabay В новокузнецком морге скопились тела умерших от COVID-19. Патологоанатомов не хватает
В новокузнецком морге скопились тела умерших от COVID-19. Патологоанатомов не хватает Вчера в 16:13
В Ухте спасли бездомную собаку, которая провалилась под лед на реке Вчера в 16:09
Плазма вылечившихся от коронавируса оказалась бесполезна в лечении заболевших Вчера в 15:30
Помпео позвонил Лукашенко и потребовал освободить политтехнолога Виталия Шклярова Вчера в 15:05
Opera ищет специалиста по поиску мемов Вчера в 15:00
Робопес от Boston Dynamics провел поиск зараженных зон в Чернобыле
Робопес от Boston Dynamics провел поиск зараженных зон в Чернобыле Вчера в 14:27
Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейтжи и объявил о завершении карьеры Вчера в 13:30
Глава Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет Вчера в 12:47
В Петербурге пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь», несмотря на пандемию Вчера в 12:17
Новый фильм о Бонде «Не время умирать» предлагали Apple и Netflix за 600 млн долларов Вчера в 11:33
В России за сутки выявили 16  710 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 16  710 случаев коронавируса Вчера в 10:52
Россияне рассказали, чем любят заниматься на выходных Вчера в 10:31
Отключить рекламу

Костюм коронавируса на Хэллоуин стал популярен среди россиян

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:57

Костюм коронавируса стал популярен среди жителей России перед Хэллоуином, выяснили специалисты «Авито». Об этом сообщает РИА «Новости».

В октябре спрос на товары для празднования Хэллоуина возрос на 18% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В среднем наряд для взрослого можно найти за одну-две тысячи рублей, а для ребенка — примерно за 700 рублей.

«В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения — в этом году особенно популярен костюм коронавируса», — сообщили в компании.

Ростовой наряд в виде вируса обойдется россиянам в 20 тысяч рублей, надувной костюм, изображающий микроб, стоит 2,5 тысячи рублей. Можно найти тематические защитные маски с супергеройскими и животными принтами или с клыками графа Дракулы. Кроме того, один из пользователей продает защитное средство палача с пометкой «от вирусов».

Необычную маску недавно создал американский производитель мясных продуктов Hormel Foods. Их средство защиты обладает ароматом фирменного бекона Black Label. Получить такую маску, правда, могут получить только жители США.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить