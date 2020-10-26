Костюм коронавируса на Хэллоуин стал популярен среди россиян

Костюм коронавируса стал популярен среди жителей России перед Хэллоуином, выяснили специалисты «Авито». Об этом сообщает РИА «Новости».

В октябре спрос на товары для празднования Хэллоуина возрос на 18% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В среднем наряд для взрослого можно найти за одну-две тысячи рублей, а для ребенка — примерно за 700 рублей.

«В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения — в этом году особенно популярен костюм коронавируса», — сообщили в компании.

Ростовой наряд в виде вируса обойдется россиянам в 20 тысяч рублей, надувной костюм, изображающий микроб, стоит 2,5 тысячи рублей. Можно найти тематические защитные маски с супергеройскими и животными принтами или с клыками графа Дракулы. Кроме того, один из пользователей продает защитное средство палача с пометкой «от вирусов».

Необычную маску недавно создал американский производитель мясных продуктов Hormel Foods. Их средство защиты обладает ароматом фирменного бекона Black Label. Получить такую маску, правда, могут получить только жители США.