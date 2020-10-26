«Ночлежка» проведет 7 ноября акцию «Экспресс-помощь». Помочь бездомным сможет любой желающий

7 ноября «Ночлежка» проведет акцию «Экспресс-помощь» — десятки кафе отдадут на поддержку бездомных всю выручку за кофе или любой другой продукт. Об этом «Афише Daily» рассказали представители благотворительной организации.

Адреса заведений, которые принимают участие в акции, можно найти на сайте мероприятия.

Любой желающий также может зарегистрировать на карте свое мероприятие, сбор от которого пойдет в пользу «Ночлежки». Диапазон ивентов довольно широкий: это может быть «вечеринка, представление, раздача домашних сладостей, экскурсия, мастер-класс, лекция, тренировка по йоге или что‑то еще».

Для того чтобы зарегистрировать свое событие, нужно воспользоваться инструкцией на сайте. После этого на почту придет сообщение с афишей и макетом нарядной копилки для пожертвований, который можно распечатать на картоне.

Ивенты в поддержку бездомных пройдут в Москве, Петербурге и других городах России и мира. Вырученные деньги пойдут на работу Консультационной службы в Петербурге и Москве, которая помогает людям, рискующим стать бездомными, не оказаться на улице, а тем, кто уже остался без крыши над головой, справиться с проблемами, которые привели человека на улицу. Расходы на один прием в Консультационной службе составляют в среднем 1190 рублей, отмечают в «Ночлежке».

Это уже 14-я акция, которую проводит «Ночлежка». За предыдущие 13 мероприятий организации удалось собрать 3,7 млн рублей, в акции приняли участие 300 заведений, благодаря их поддержке с улицы выбрались 400 человек.