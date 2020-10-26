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Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хеллоуин

Анастасия Цой
Сегодня в 17:56

У Квентина Тарантино спросили, какой фильм он бы порекомендовал посмотреть на Хеллоуин. Режиссер, который известен как поклонник малоизвестных картин, назвал ленту «Дьявол отсчитал пять». По его словам, он сам посмотрел ее недавно.

Фильм ужасов «Дьявол отсчитал пять» режиссеров Шона МакГрегора и Дэвида Шелдона вышел в 1974 году. В центре его сюжета — пятеро детей, сбежавших из психиатрической лечебницы. Они останавливаются в зимней резиденции, принадлежащей одному криминальному авторитету, и начинают убивать одного взрослого за другим.

«Лейф Гаррет — лидер этих детей-убийц. И Лейф Гарретт великолепно играет. Фильм потрясающий и довольно безумный, но это и делает его отличным. Он потряс меня. <…> Я давно о нем слышал, потому что он долгое время шел в автокинотеатрах как вторая часть дабл-фичера (показ двух фильмов, схожих по тематике или жанру — Прим. ред.). Наконец я посмотрел его и подумал: «Вау, это потрясающе!», — сказал Тарантино.

Ранее Тарантино назвал свои любимые фильмы 2019 года. Ими оказались «Ирландец» Мартина Скорсезе, продолжение «Сияния» — «Доктор Сон» Майка Флэнагана и фильм ужасов «Капкан» Александра Ажа.

Следующий, десятый, фильм Тарантино должен стать последним в его режиссерской карьере. Возможно, это будет третья часть «Убить Билла». После этого он собирается писать пьесы и книги, заниматься театральными и телевизионными проектами.

У режиссера вообще много планов и дел: в прошлом году он рассказал, что пишет роман о ветеране войны, который разочаровался в голливудском кино, а в этом — что хочет написать книгу с продолжением «Однажды… в Голливуде».

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