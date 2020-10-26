Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси

Основатель группы «Ляпис Трубецкой», лидер коллективов Brutto и «Ляпис-98» Сергей Михалок, поддержал забастовку в Беларуси.
«Все наши коллективы — Bruttо, «Ляпис-98», Drezden, «Культура» и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!» — написал он в инстаграме.
Михалок заявил, что музыканты не признают легитимность Александра Лукашенко, «осуждают действия карателей, требуют наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа и настаивают на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси».
25 октября истек срок народного ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко. Его суть заключалась в том, что, если Лукашенко не объявит о своем уходе, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие, «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
26 октября на крупных промышленных предприятиях начались стачки и забастовки. В них участвуют Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод, «Гродно Азот», «Атлант» и другие. К акции протеста присоединились и частные предприятия, а тысячи людей вновь вышли на улицу.