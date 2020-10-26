Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси

Основатель группы «Ляпис Трубецкой», лидер коллективов Brutto и «Ляпис-98» Сергей Михалок, поддержал забастовку в Беларуси.

«Все наши коллективы — Bruttо, «Ляпис-98», Drezden, «Культура» и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!» — написал он в инстаграме.

Михалок заявил, что музыканты не признают легитимность Александра Лукашенко, «осуждают действия карателей, требуют наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа и настаивают на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси».