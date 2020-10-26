В Беларуси началась общенациональная забастовка. К ней присоединились студенты и рабочие

В Беларуси началась общенациональная забастовка. Утром 26 октября на улицы вышли студенты, а также рабочие крупнейших предприятий республики.
Накануне истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям страны. В нем говорилось, что если Александр Лукашенко не объявит об отставке, насилие на улицах не остановится, а все политзаключенные не будут освобождены, то в Беларуси начнется общенациональная забастовка.
По последним данным, в забастовке участвуют студенты государственных вузов, в том числе БГУ, БГМУ и БГАИ, а также около 10 крупнейших предприятий Беларуси. Среди них — «Гродно Азот», Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод, «Атлант» и другие.
Руководство «ГродноАзот» отрицает информацию о забастовке на производстве. При этом, как сообщает «Еврорадио», около 7 утра к предприятию вышли около 100 рабочих, после чего начались задержания.
По данным «Радио Свобода», милиция задержала от пяти до десяти участников забастовки. После этого часть рабочих ушла домой, несколько человек прошли на территорию завода.
В воскресенье, 25 октября, в Минске прошла акция протеста «Народный ультиматум». В ней участвовали около 100 тыс. человек. Для разгона протестующих силовики применяли светошумовые гранаты и резиновые пули.