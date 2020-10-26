В Беларуси началась общенациональная забастовка. К ней присоединились студенты и рабочие

В Беларуси началась общенациональная забастовка. Утром 26 октября на улицы вышли студенты, а также рабочие крупнейших предприятий республики.

Накануне истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям страны. В нем говорилось, что если Александр Лукашенко не объявит об отставке, насилие на улицах не остановится, а все политзаключенные не будут освобождены, то в Беларуси начнется общенациональная забастовка.

По последним данным, в забастовке участвуют студенты государственных вузов, в том числе БГУ, БГМУ и БГАИ, а также около 10 крупнейших предприятий Беларуси. Среди них — «Гродно Азот», Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод, «Атлант» и другие.

Руководство «ГродноАзот» отрицает информацию о забастовке на производстве. При этом, как сообщает «Еврорадио», около 7 утра к предприятию вышли около 100 рабочих, после чего начались задержания.