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В России снова выявили более 17 тысяч случаев коронавируса за сутки

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:02

В России за сутки выявили 17 347 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 637 человек больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Архангельской, Свердловской и Воронежской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях и Республике Бурятии.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 531 224. За сутки выздоровели 7 574 человека, за все время — 1,14 млн. За сутки умерли 219 пациентов, за все время — 26 269.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 43 млн человек, из них умерли почти 1,15 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,6 млн). На втором и третьем — Индия (7,9 млн) и Бразилия (5,3 млн).

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