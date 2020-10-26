Мэл Гибсон высказался о Нагорном Карабахе. Актер призвал армян «продолжать делать свое дело»

Австралийский и американский актер Мэл Гибсон высказался о конфликте в Нагорном Карабахе и выступил в поддержку армянского народа. Его слова приводит издание RTVI.

Гибсон заявил, что переживает из‑за войны в Нагорном Карабахе и молится за армян. Актер ратует за мирное разрешение конфликта, отметив, что у него много друзей армян в США.