Мэл Гибсон высказался о Нагорном Карабахе. Актер призвал армян «продолжать делать свое дело»

Австралийский и американский актер Мэл Гибсон высказался о конфликте в Нагорном Карабахе и выступил в поддержку армянского народа. Его слова приводит издание RTVI.
Гибсон заявил, что переживает из‑за войны в Нагорном Карабахе и молится за армян. Актер ратует за мирное разрешение конфликта, отметив, что у него много друзей армян в США.
Ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе стороны сообщают о большем количестве погибших, а правительства обеих стран обвиняют в эскалации конфликта и нарушении перемирия друг друга. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение, жертвами конфликта стали сотни военных и мирных жителей.
За военными действиями в Нагорном Карабахе следят миллионы людей, среди которых есть и армяно-азербайджанские пары. Прочитать их истории о любви вопреки войне можно здесь.