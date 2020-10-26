Леонид Парфенов запустил новый сезон программы «Намедни». Он расскажет о 2011–2015 годах

В выпуске про 2011 год вспоминают «рокировку» Дмитрия Медведева и Владимира Путина, протесты на Болотной площади и проспекте Сахарова, плитку мэра Москвы Сергея Собянина, смерть основателя компании Apple Стива Джобса, а также «Гражданина поэта», «Игру престолов», «Пятьдесят оттенков серого» и многое другое.

Журналист Леонид Парфенов запустил новый сезон программы «Намедни», который расскажет о 2011–2015 годах. Первый эпизод уже вышел на его ютьюб-канале.

Есть и нововведения: теперь программа называется «Нмдни», а не «Намедни» из‑за конфликта с телеканалом НТВ. В первом сезоне после перезапуска на ютьюбе проект сохранял первоначальное название, потом его переименовали в «Исторический цикл с Леонидом Парфеновым».

«Намедни» — передача на НТВ и «России 1», выходящая с 1990 года в разных форматах, с Леонидом Парфеновым в качестве автора и ведущего. В 1990–1991-м и 1993–1996-м «Намедни» были не политическими новостями, а в 1996 году ушли в сторону документалистики. После этого вышли циклы «Намедни. Наша эра. 1961–1991» и «Намедни. Наша эра. 1991–2000».

В 2001–2004 годах «Намедни» превратили в итоговую информационно-аналитическую передачу с новостями за неделю.

В 2018 году Леонид Парфенов запустил свой собственный ютьюб-канал и шоу «Парфенон». В шоу ведущий пьет вино из собственной коллекции и рассказывает о событиях прошедшей недели и делится мыслями о них.