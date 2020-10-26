Собянин: темпы выявляемости коронавируса в Москве снизились за неделю в 10 раз

В Москве за прошедшую неделю темпы выявляемости коронавируса снизились в 10 раз. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время осмотра резервного госпиталя, развернутого на территории медкомплекса в Коммунарке.

Градоначальник отметил, что динамика загрузки коечного фонда за тот же период упала в пять раз. Сейчас в столице больными COVID-19 заняты более 10 тыс. коек.

По словам Собянина, положительной динамике поспособствовал «сложный комплекс мер по борьбе с COVID» — это административные, санитарные, медицинские меры, перевод на удаленку части сотрудников, массовое тестирование и контроль за масочным режимом.

Временный госпиталь на базе медцентра в Коммунарке стал пятым резервным госпиталем, открытым в Москве. В нем создано 1200 коек, 300 из которых находятся в реанимационном блоке.

Ранее в столице были открыты резервные госпитали в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и павильоне № 75 на ВДНХ.