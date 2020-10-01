Интервью Алексея Навального, трейлер сиквела «Бората» и другие новости дня

Алексей Навальный дал интервью немецкой газете Der Spiegel. В нем он заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. О чем еще рассказал политик, можно прочитать здесь.

После выхода интервью председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Навального «бесстыдником, подлецом и непорядочным человеком», а также заявил, что Владимир Путин лично спас жизнь российскому оппозиционеру. Чтобы продвинуть слова Володина, Госдума заплатила агрегатору новостей.

Вячеслав Володин и Дмитрий Песков сошлись на том, что Алексей Навальный сотрудничает с западными спецслужбами, а именно с американским ЦРУ. За это утверждение Навальный подаст в суд на Пескова.

В России за сутки выявили 8945 случаев коронавируса, из них 2424 — в Москве. Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

На Камчатке создадут Министерство счастья, его полное название — Министерство социального благополучия и семейной политики. По словам главы региона, министерство будет делать людей благополучными и счастливыми.

Улица Рубинштейна в Петербурге станет пешеходной на выходные и праздничные дни. Исключения сделают для автомобилей, которые принадлежат жителям улицы или обслуживают предприятия на ней.

В Москве все-таки сохранят мурал со стихограммой Дмитрия Пригова «АЯ». На этом настоял главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Появился новый тизер игры Cyberpunk 2077. В нем снялся актер Киану Ривз, который предстанет в игре в виде персонажа Джонни Сильверхенда.

Вышел первый трейлер второй части фильма «Борат» Саши Барона Коэна. В сиквеле казахстанский журналист Борат Сагдиев снова отправляется в Америку. На этот раз — чтобы выдать замуж свою дочь.

Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу. Он пройдет с 14 по 21 октября в 17 городах России. Покажут хиты фестиваля этого года, включая фильмы «В погоне за Бэнкси», «Говорит Трумен Капоте» и «Ништяк, браток», посвященный лягушонку Пепе.

«Киноклуб Афиша» 6 октября покажет «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. На специальном показе ждем всех: и людей, и репликантов, и тех, кто считает Рика Декарда человеком, и тех, кто с этим решительно не согласен.