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«Открытые медиа»: Госдума заплатила агрегатору новостей за продвижение слов Володина о Навальном

Анастасия Цой
Сегодня в 16:42

Госдума заплатила агрегатору MediaMetrics за продвижение слов своего председателя Вячеслава Володина про «бесстыдника и подлеца» Алексея Навального. Это «Открытым медиа» подтвердил сотрудник компании LiveInternet, которая владеет сервисом.

«Да, это партнерская программа. Они купили пятое место, оно за ними», — заявил этот неназванный сотрудник. Уточняется, что заплатила не сама Госдума, а редакция ее парламентского телевидения. Цена продвижения неизвестна, однако MediaMetrics в своем прайс-листе для рекламодателей предлагает купить пятую позицию по цене три рубля за один переход по рекламируемой ссылке.

В новости Вячеслав Володин называет Алексея Навального «бесстыдником, подлецом и непорядочным человеком», а также говорит, что Владимир Путин лично спас жизнь российскому «блогеру». Кроме того, председатель Госдумы заявил, что Навальный работает с западными спецслужбами, а его отравление инсценировано.

По его словам, инсценировка отравления нужна была, «чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства». Володин говорил практически то же самое еще в конце августа.

После слов председателя Госдумы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что с Алексеем Навальным «работают специалисты ЦРУ США». Навальный подаст в суд на Пескова.

Ранее немецкая газета Der Spiegel опубликовала первое большое интервью Алексея Навального после отравления. В нем политик заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.

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