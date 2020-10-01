«Лови мгновение»: в сети появился новый тизер Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

«Кто в 2077-м считается преступником? Тот, кого поймали», — говорит Ривз в ролике. На заднем фоне начинает играть «Bad Guy» Билли Айлиш .

На официальном ютьюб-канале игры Cyberpunk 2077 появился ее новый тизер. В нем снялся актер Киану Ривз , который предстанет в игре в виде персонажа Джонни Сильверхенда.

Ранее разработчики Cyberpunk 2077 из CD Project Red перенесли выход игры на 19 ноября. Изначально ее должны были выпустить уже в этом апреле, но затем релиз несколько раз откладывали. Разработкой одной из самых ожидаемых игр года уже минимум семь лет занимается студия, подарившая миру игры серии «Ведьмак».

Действие Cyberpunk 2077 разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Игроков ждет открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Изначально предполагалось, что в игре можно будет выбрать пол персонажа, но позже такую возможность убрали, оставив только мужской.

Важную роль в Cyberpunk 2077 сыграет актер Киану Ривз ― он появится в виде персонажа Джонни Сильверхенда, рокера и гитариста с кибернетической серебряной рукой, который будет помогать главному герою. Он уже снимался в нескольких трейлерах игры.

В прошлом июне игровой критик Андрей Подшибякин побывал на выставке E3 и посмотрел 40 минут геймплея Cyberpunk 2077. Специально для «Афиши Daily» он поделился своими впечатлениями.