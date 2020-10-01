Губернатор Камчатки решил создать министерство счастья

В рамках реформы органов исполнительной власти на Камчатке создадут министерство счастья. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов, говорится на сайте камчатского правительства.

Полное название у ведомства будет «министерство социального благополучия и семейной политики», но сокращенно Солодов его называет министерством счастья. Губернатор подчеркнул, что для него важно уйти от «министерства обиженных и обездоленных».

«Конечно, мы будем заниматься людьми в сложной ситуации, но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», — пояснил он.

По словам главы Камчатского края, для него главным критерием развития региона является счастье людей. «Счастье с одной стороны нельзя измерить, но с другой стороны я глубоко убежден, что именно такой глобальный моральный ориентир должен быть у руководителей регионов», — считает Солодов.

30 сентября 38-летний губернатор запустил реформу органов исполнительной власти. В ее рамках в крае укрупнят пять министерств, шесть органов упразднят, пять переименуют, а два агентства станут министерствами.

Министерство счастья есть в Бутане, а министр счастья — в Объединенных Арабских Эмиратах. В России подобное министерство предлагала создать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но эта идея не прижилась.