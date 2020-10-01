В Кремле заявили о сотрудничестве Навального с ЦРУ

У Кремля есть данные, которые указывают на связь российского оппозиционера Алексея Навального с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты ЦРУ США в эти дни», — сказал представитель Кремля.

К тому же в администрации президента считают безосновательными и недопустимыми высказывания Навального в адрес Владимира Путина, отметил Песков. Ранее оппозиционер заявил в интервью немецкому журналу Spiegel, что за его отравлением стоит лично президент России.

По словам Пескова, выступая с таким заявлением Навальный пытается «поставить себя на один уровень с первым лицом государства», однако «реальными конкурентами президента по политической борьбе являются другие силы».

Аналогичным образом высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Навального «бесстыдником» и заявил, что ситуация с отравлением оппозиционера инсценирована западными спецслужбами. Доказательством этому служит нежелание правительства Германии сотрудничать с Россией в совместном расследовании инцидента, считает спикер нижней палаты.

В четверг, 1 октября, Spiegel опубликовал первое большое интервью Навального после отравления. В беседе с изданием политик рассказал о своем самочувствии, а также поделился мыслями о том, кто может стоять за его отравлением.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Позже власти Германии объявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российская сторона отрицает версию об отравлении.