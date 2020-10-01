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В России выявили 8945 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:32

В России за сутки зарегистрировали 8945 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Это максимум с 13 июня, ежесуточный прирост заражений увеличивается с середины сентября, четвертый день в стране фиксируют более 8000 новых пациентов.

Больше всего новых случаев в Москве (2424), Петербурге (285), Московской (230), Ростовской (205), Нижегородской (186) и Воронежской (171) областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 185 231. За сутки умерли 169 человек, за весь период — 20 891. Выздоровели за сутки 5985 пациентов, за все время — 964 242. Число активных случаев превысило 200 тыс.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 33,9 млн человек, более 1 млн из них умерли, свыше 23,6 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,2 млн), на втором — Индия (6,3 млн), на третьем — Бразилия (4,8 млн).

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