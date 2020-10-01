В России выявили 8945 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 8945 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Это максимум с 13 июня, ежесуточный прирост заражений увеличивается с середины сентября, четвертый день в стране фиксируют более 8000 новых пациентов.

Больше всего новых случаев в Москве (2424), Петербурге (285), Московской (230), Ростовской (205), Нижегородской (186) и Воронежской (171) областях.