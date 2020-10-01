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Улица Рубинштейна в Петербурге станет пешеходной на выходные и праздничные дни

Семён Гудошников
Сегодня в 14:25

С 20 октября на улице Рубинштейна в Петербурге ограничат движение автомобилей в субботу, воскресенье и праздничные дни. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Исключение сделают для автомобилей, которые принадлежат жителям или обслуживают предприятия на Рубинштейна. Запрет также не коснется транспорта, которым управляют люди с I и II группами инвалидности или перевозящего таких людей.

Решение сделать улицу Рубинштейна пешеходной принял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на основании обращения ГУ МВД по Петербургу. Контролировать новые правила будут сотрудники ГИБДД.

Улицу Рубинштейна предлагал сделать пешеходной блогер и урбанист Илья Варламов. В Смольном говорили, что это невозможно, поскольку тогда местные жители не смогут припарковать свои автомобили, а на Владимирском проспекте увеличатся пробки.

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