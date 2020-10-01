Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников

В Москве с 5 по 28 октября работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Исключение могут сделать только для тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте «критически важно для функционирования организации». Кроме того, требование о переходе на удаленную работу не распространяется на медицинские организации, оборонные предприятия, «Росатом», «Роскосмос» и другие стратегические отрасли.

Решение Собянин объяснил так: «Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте. Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно».

Мэр Москвы отметил, что ежедневно растет число заболевших, в том числе переносящих COVID-19 в тяжелой форме, и количество госпитализаций. Заражаются многие пожилые люди: если летом их процент не превышал 15%, то в сентябре их 20–25%.

Ранее в Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорит об этом так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

«Открытые медиа» сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.

Сегодня в России выявили 8945 случаев коронавируса, в Москве — 2424 заболевших.