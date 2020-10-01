Борат надевает маску Дональда Трампа в первом трейлере продолжения комедии

В трейлере казахстанский журналист Борат Сагдиев снова отправляется в Америку. На этот раз — чтобы выдать замуж свою дочь. Теперь Бората узнают на улицах, так что он вынужден маскироваться. В одной из сцен он надевает маску Дональда Трампа и приходит на выступление к вице-премьеру. Также Борат пытается бороться с коронавирусом.

Ранее вышел тизер фильма. Он был опубликован якобы в поддержку американского президента Дональда Трампа в преддверии новых выборов.

Продолжение комедии начали снимать сразу после того, как в Америке отменили ограничения для киноиндустрии, связанные с коронавирусом. Вероятно, авторы хотели, чтобы фильм вышел перед выборами президента США (они пройдут 3 ноября). Ранее в соцсетях неоднократно появлялись кадры со съемок этой картины. Кроме того, Сашу Барона Коэна видели на митинге консерваторов в США, где он пел с утраправыми расистскую песню про Барака Обаму.

Оригинальный фильм вышел в 2006 году. Он рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, который по приказу Министерства информации Казахстана отправляется в путешествие по США для создания документального фильма. Герой знакомится с западной культурой и, сам того не понимая, высмеивает устоявшиеся американские нормы. Картина собрала в прокате 262 млн долларов по всему миру. Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.