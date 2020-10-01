перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Борат надевает маску Дональда Трампа в первом трейлере продолжения комедии 17:40
Alex Haney/Unsplash Студенты МГУ смогут получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по киберспорту
Студенты МГУ смогут получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по киберспорту 17:36
Навальный дал первое интервью после выхода из комы. Вот главное, о чем он рассказал 17:15
Мессенджер фейсбука объединили с личными сообщениями в инстаграме 17:13
«Открытые медиа»: Госдума заплатила агрегатору новостей за продвижение слов Володина о Навальном 16:42
«Киноклуб Афиша» покажет «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта 16:35
Алексей Навальный подаст в суд на Дмитрия Пескова 16:11
aya.moscow В Москве все-таки сохранят мурал со стихограммой Пригова. На этом настоял главный архитектор города
В Москве все-таки сохранят мурал со стихограммой Пригова. На этом настоял главный архитектор города 16:03
Delivery Club начал доставлять лекарства в Москве и Петербурге 15:50
Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу 15:13
Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников 15:07
В Кремле заявили о сотрудничестве Навального с ЦРУ 14:51
Florstein/Wikipedia Улица Рубинштейна в Петербурге станет пешеходной на выходные и праздничные дни
Улица Рубинштейна в Петербурге станет пешеходной на выходные и праздничные дни 14:25
СК собирается задержать отцов-гомосексуалов за покупку детей у суррогатных матерей 13:34
«Лови мгновение»: в сети появился новый тизер Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом 13:18
Исследователи нашли натуральное средство от коронавируса 12:32
Ученый обнаружил скрытый эскиз под «Джокондой» Леонардо да Винчи 11:54
Adam Nieścioruk/Unsplash В России выявили 8945 новых случаев коронавируса
В России выявили 8945 новых случаев коронавируса 11:32
В России нашли импортные утюги с прослушкой 10:43
Губернатор Камчатки решил создать Министерство счастья 10:34
Отключить рекламу

Алексей Навальный подаст в суд на Дмитрия Пескова

Анастасия Цой
Сегодня в 16:11

Алексей Навальный заявил, что подает в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Политик также потребовал опубликовать доказательства, указывающие на его «работу со специалистами ЦРУ».

Навальный написал: «Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства».

Ранее немецкая газета Der Spiegel опубликовала первое большое интервью Алексея Навального после отравления. В нем политик заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.

После этого Дмитрий Песков и председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщили, что российский оппозиционер сотрудничает с западными спецслужбами, а его отравление было инсценировано. Такую позицию уже выражал МИД России.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Позже власти Германии объявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российская сторона отрицает версию об отравлении.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока

Другие материалы по темам

Теги
ЦРУ
Госдума
МИД
Люди
Алексей Навальный
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Вячеслав Володин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить