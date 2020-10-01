Алексей Навальный подаст в суд на Дмитрия Пескова

Алексей Навальный заявил, что подает в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Политик также потребовал опубликовать доказательства, указывающие на его «работу со специалистами ЦРУ».

Навальный написал: «Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства».

Ранее немецкая газета Der Spiegel опубликовала первое большое интервью Алексея Навального после отравления. В нем политик заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.

После этого Дмитрий Песков и председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщили, что российский оппозиционер сотрудничает с западными спецслужбами, а его отравление было инсценировано. Такую позицию уже выражал МИД России.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Позже власти Германии объявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российская сторона отрицает версию об отравлении.