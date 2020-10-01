В Москве все-таки сохранят мурал со стихограммой Пригова. На этом настоял главный архитектор города

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов официально поддержал граффити со стихограммой Дмитрия Пригова «АЯ». Москомархитектура, которая ранее выступила за уничтожение мурала, отменила свое решение.

По словам Кузнецова, граффити не противоречит требованиям правительства Москвы к «нанесению надписей на внешние поверхности зданий», и его нужно сохранить.

В Москомархитектуре на прошлой неделе заявили, что стихограмма не соответствует требованию «популяризации выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства». Кроме того, в ведомстве расценили подписи авторов на граффити — арт-группы Come on Crew и Zuk Club — как рекламу, которую запрещено наносить на здания.

Местные жители не согласились с мнением Москомархитектуры и начали сбор подписей в защиты стрит-арта. За неделю под открытым письмом в защиту мурала подписались более 200 человек.