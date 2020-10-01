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В Москве все-таки сохранят мурал со стихограммой Пригова. На этом настоял главный архитектор города

Семён Гудошников
Сегодня в 16:03

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов официально поддержал граффити со стихограммой Дмитрия Пригова «АЯ». Москомархитектура, которая ранее выступила за уничтожение мурала, отменила свое решение.

По словам Кузнецова, граффити не противоречит требованиям правительства Москвы к «нанесению надписей на внешние поверхности зданий», и его нужно сохранить.

В Москомархитектуре на прошлой неделе заявили, что стихограмма не соответствует требованию «популяризации выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства». Кроме того, в ведомстве расценили подписи авторов на граффити — арт-группы Come on Crew и Zuk Club — как рекламу, которую запрещено наносить на здания.

Местные жители не согласились с мнением Москомархитектуры и начали сбор подписей в защиты стрит-арта. За неделю под открытым письмом в защиту мурала подписались более 200 человек.

Мурал расположен на торце дома по адресу улица Профсоюзная, 102/47, рядом с метро «Беляево». Граффити было создано в 2014 году, во время фестиваля «Лучший город земли», который проводил Департамент культуры города Москвы. В основе рисунка — стихограмма «АЯ» поэта и художника-концептуалиста Дмитрия Пригова, который жил в Беляево и создавал в своих произведениях поэтический образ района.

В мае 2020 года стало известно, что граффити может быть уничтожено из‑за капитального ремонта дома. Формально работа никак не была закреплена в документах, поэтому ее могли попросту закрасить. В июле муниципальный депутат Ольга Прудник сообщила, что мурал получит правовой статус и без необходимого разрешения его закрасить не удастся.

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