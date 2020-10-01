Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 14 по 21 октября на 25 площадках в 17 городах России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Beat Weekend — это региональная версия московского Beat Film Festival. В рамках него покажут хиты фестиваля этого года, включая фильмы «В погоне за Бэнкси», «Говорит Трумен Капоте» и «Ништяк, браток», посвященный лягушонку Пепе.

Также в программе: картина о знаменитой нью-йоркской женщине-фотографе «Марта Купер: История о граффити», «По волнам: Искусство звука в кино», посвященный эволюции голливудского саунд-дизайна, «Colette, любовь моя» — признание в любви легендарному парижскому концепт-стору — и «Книготорговцы» об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов.

Фестиваль пройдет и в онлайн-формате: картины-участники можно будет посмотреть на «КиноПоиске HD». Узнать полную программу и расписание сеансов, а также купить билеты можно на сайте Beat Film. Кроме показов зрителей ждут паблик-токи, дискуссии и круглые столы.