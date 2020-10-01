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«Киноклуб Афиша» покажет «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта

Семён Гудошников
Сегодня в 16:35

«Киноклуб Афиша» покажет 6 октября в «Синема Парк Метрополис» культовый фантастический триллер Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Начало сеанса — в 20.00, билеты доступны по ссылке.

«Еще раз увидим, каким мрачным и неоновым Ридли Скотту казался 2019 год в 1982-м, и вспомним, что же делает нас живыми? На специальном показе ждем всех: и людей, и репликантов, и тех, кто считает Рика Декарда человеком, и тех, кто с этим решительно не согласен», — заявили организаторы.

«Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году и получил две номинации на «Оскар». Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 2019 году, где общество разделено на людей и репликантов — андроидов, внешне неотличимых от человека. Центральным героем истории становится детектив Рик Декард, уничтожающий андроидов, нарушивших закон. Ему предстоит найти группу репликантов, стремящихся продлить срок своей жизни.

В октябре 2017 года у фильма появился сиквел — «Бегущий по лезвию 2049», в котором снялись Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Робин Райт. Рецензию на фильм от Станислава Зельвенского можно прочитать здесь, Ридли Скотт посчитал картину слишком затянутой.

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