Навального выписали, Лукашенко устроил тайную инаугурацию и другие новости дня

В Беларуси прошла инаугурация Александра Лукашенко, ее никак не анонсировали в СМИ. На церемонии Лукашенко, вступивший в должность президента, сказал, что цветная революция в стране не состоялась, а «люди в погонах проявили стойкость и мужество».

Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение. Врачи заявили, что его полное выздоровление возможно, однако оценивать долгосрочные последствия отравления еще рано. Политик опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о реабилитации и дальнейших планах.

Госдума приняла закон, который со следующего года увеличит ставку акциза на табачную продукцию на 20, а не на 4 процента, как предполагалось ранее. В среднем пачка подорожает на 20 рублей, прогнозируют эксперты.

Суд арестовал основателя и двух руководителей «Церкви последнего завета». Их обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

Петербурженку выгнали из пекарни, потому что она кормила грудью ребенка. А на следующий день женщину вообще отказались обслуживать из‑за «неподобающего поведения в прошлый раз». Управляющая директор заведения считает, что скандал произошел по другой причине, а клиентка вела себя агрессивно.

В Петербурге появилось граффити о Беларуси и России от арт-группы «Явь». На следующий день его закрасили. Художники посчитали это цензурой, так как другие рисунки в том же месте не тронули.

Москомархитектура выступила за уничтожение граффити «АЯ» со стихограммой Дмитрия Пригова. В ведомстве считают, что мурал не соответствует требованию «популяризации выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства».

Российский ресторанный фестиваль в этом году пройдет в 33 городах. Ведущие рестораны подготовят специальные дегустационные сеты в разных ценовых категориях, некоторые запустят доставку через «Яндекс.Еду».

Вышло несколько трейлеров: фильма «Дело чикагской семерки» с Эдди Редмейном и Сашей Бароном Коэном, хоррора «Книги крови», созданного по мотивам рассказов писателя-фантаста Клайва Баркера, и сериала «Беспринципные» про личную жизнь обеспеченных москвичей.

В кинотеатре «Пионер» с 24 сентября по 11 октября пройдет фестиваль израильского кино. В программе — документальный фильм о первой и единственной женщине на посту премьер-министра Израиля Голде Меир, а также художественные картины, побывавшие до этого на разных международных фестивалях.