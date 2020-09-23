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В России приняли закон об увеличении акциза на сигареты. Пачка подорожает в среднем на 20 рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 12:44

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который с 2021 года увеличит ставку акциза на табачную продукцию на 20%, а не на 4%, как предполагалось ранее. Об этом сообщает новостное агентство «Москва».

Согласно закону, ставка акциза на сигареты (за 1000 штук) вырастет с 1996 рублей до 2359, а ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей за штуку. В 2022–2023 годах ставку будут индексировать стандартно — в зависимости от уровня прогнозируемой инфляции, сказал представитель министерства.

О планах Минфина резко увеличить акциз на табачную продукцию стало известно 16 сентября. Так правительство собирается компенсировать бюджетные расходы, увеличившиеся из-за пандемии COVID-19. Предполагается, что эта мера даст бюджету России около 80 млрд рублей.

В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius, Camel, Glamour) заявляли, что повышение ставки увеличит средневзвешенную цену пачки сигарет до 140 рублей. По оценке представителя British American Tobacco (сигареты Dunhill, Kent, Lucky Strike), поправки, предложенные Минфином, повлекут повышение розничных цен в среднем на 20 рублей за пачку.

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