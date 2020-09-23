перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Ведомости»: Sony выделила для России слишком мало PlayStation 5. Они могут оказаться в дефиците 15:06
Кремль прокомментировал публикацию о разговоре Путина с Макроном о Навальном 14:49
Москомархитектура выступила за уничтожение граффити «АЯ» со стихограммой Пригова 14:29
«Стоять на одной ноге, вернуть контроль над пальцами»: Навальный рассказал о реабилитации и планах 14:10
Nate Robert/Flickr В Европе появится школа «нового Баухауса» для развития зеленого дизайна и экологичной архитектуры
В Европе появится школа «нового Баухауса» для развития зеленого дизайна и экологичной архитектуры 14:03
«Не имею права бросить белорусов»: что сказал Александр Лукашенко на своей тайной инаугурации 13:30
В России приняли закон об увеличении акциза на сигареты. Пачка подорожает в среднем на 20 рублей 12:44
В день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение 12:39
В Дагестане из колонии сбежали шесть заключенных. Они вырыли подкоп под стеной 12:13
«BBC News Русская служба»/YouTube В Беларуси организовали инаугурацию Лукашенко. Теперь он официально президент
В Беларуси организовали инаугурацию Лукашенко. Теперь он официально президент 11:44
Олег Тиньков останется в банке «Тинькофф» после возможной сделки с «Яндексом» 11:17
Сбербанк запускает стриминговый сервис «СберЗвук» 11:08
В России выявили 6431 новый случай коронавируса 10:39
Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» 10:20
aaron___philip/Instagram Трансгендерная модель с ДЦП стала лицом рекламной кампании Moschino
Трансгендерная модель с ДЦП стала лицом рекламной кампании Moschino 9:58
Российского актера задержали по подозрению в убийстве трансгендерной девушки 9:48
Беглов захотел усилить наказание за прогулки по крышам после гибели пары на улице Рубинштейна 9:28
Суд арестовал основателя и двух руководителей «Церкви последнего завета» 8:46
Netflix покажет новый фильм Софи Лорен «Вся жизнь впереди» 4:27
В сети появился трейлер хоррора «Книги крови» по рассказам Клайва Баркера 3:45
Отключить рекламу

Москомархитектура выступила за уничтожение граффити «АЯ» со стихограммой Пригова

Семён Гудошников
Сегодня в 14:29

Москомархитектура выступила за уничтожение граффити со стихограммой Дмитрия Пригова «АЯ». В ведомстве считают, что мурал не соответствует требованию «популяризации выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства», пишет Strelka Mag.

Кроме того, Москомархитектуру не устроило, что под изображением оставили подписи его авторы — арт-группы Come on Crew и Zuk Club. На здания «запрещается наносить изображения, содержащие рекламу», — пояснили там.

Активисты и местные жители не согласны с решением ведомства. Одна из активисток, Анна Горская, заявила, что в скором времени они опубликуют открытое письмо с требованием сохранить произведение искусства. «Стихограмма «АЯ» — это одновременно популяризация московского концептуализма и тут же ключевой визуальный знак беляевского поэтического мифа Пригова», — отмечает Горская.

Мурал расположен на торце дома по адресу улица Профсоюзная, 102/47, рядом с метро «Беляево». Граффити были созданы в 2014 году, во время фестиваля «Лучший город земли», который проводил Департамент культуры города Москвы. В основе рисунка — стихограмма «АЯ» поэта и художника-концептуалиста Дмитрия Пригова, который жил в Беляево и создавал в своих произведениях поэтический образ района.

В мае 2020 года стало известно, что граффити могут быть уничтожены из‑за капитального ремонта дома. Формально работа никак не была закреплена в документах, поэтому ее могли попросту закрасить. В июле муниципальный депутат Ольга Прудник сообщила, что мурал получит правовой статус и без необходимого разрешения его закрасить не получится.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Люди
Дмитрий Пригов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить