Москомархитектура выступила за уничтожение граффити «АЯ» со стихограммой Пригова

Кроме того, Москомархитектуру не устроило, что под изображением оставили подписи его авторы — арт-группы Come on Crew и Zuk Club. На здания «запрещается наносить изображения, содержащие рекламу», — пояснили там.

Москомархитектура выступила за уничтожение граффити со стихограммой Дмитрия Пригова «АЯ». В ведомстве считают, что мурал не соответствует требованию «популяризации выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства», пишет Strelka Mag.

Активисты и местные жители не согласны с решением ведомства. Одна из активисток, Анна Горская, заявила, что в скором времени они опубликуют открытое письмо с требованием сохранить произведение искусства. «Стихограмма «АЯ» — это одновременно популяризация московского концептуализма и тут же ключевой визуальный знак беляевского поэтического мифа Пригова», — отмечает Горская.

Мурал расположен на торце дома по адресу улица Профсоюзная, 102/47, рядом с метро «Беляево». Граффити были созданы в 2014 году, во время фестиваля «Лучший город земли», который проводил Департамент культуры города Москвы. В основе рисунка — стихограмма «АЯ» поэта и художника-концептуалиста Дмитрия Пригова, который жил в Беляево и создавал в своих произведениях поэтический образ района.

В мае 2020 года стало известно, что граффити могут быть уничтожены из‑за капитального ремонта дома. Формально работа никак не была закреплена в документах, поэтому ее могли попросту закрасить. В июле муниципальный депутат Ольга Прудник сообщила, что мурал получит правовой статус и без необходимого разрешения его закрасить не получится.