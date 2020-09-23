В Петербурге появилось граффити о Беларуси и России. На следующий день его закрасили

В саду Сан-Галли на Лиговском проспекте Петербурга появилось граффити «Сказка» от арт-группы «Явь». На следующий день его закрасили, рассказали художники.
На граффити были изображены девушка в бело-сине-красном платье, закованная в кандалы, Кощей Бессмертный, еще одна девушка — она в бело-красном платье, сидящая на волке, и танки.
Художница Анастасия Владычкина рассказала, что это размышление о политических событиях последних месяцев, о дружбе и вере. «Волк, например, во многих сказках — помощник и защитник, то же самое он символизирует и в нашей работе, отсылок к каким‑то конкретным личностям в нем нет», — пояснила она.
Арт-группа «Явь» уверена, что граффити закрасили из‑за цензуры, так как остальные стены не тронули.
В прошлом году арт-группа «Явь» нарисовала свою версию рождественского граффити Бэнкси, а также создала стрит-арт «Крик», посвященный сестрам Хачатурян и другим жертвам домашнего насилия. В этом году художники представили новую серию уличного искусства «Генезис». Посмотреть работы можно было только в «Google Картах».