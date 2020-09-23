В Петербурге появилось граффити о Беларуси и России. На следующий день его закрасили

В саду Сан-Галли на Лиговском проспекте Петербурга появилось граффити «Сказка» от арт-группы «Явь». На следующий день его закрасили, рассказали художники.

На граффити были изображены девушка в бело-сине-красном платье, закованная в кандалы, Кощей Бессмертный, еще одна девушка — она в бело-красном платье, сидящая на волке, и танки.