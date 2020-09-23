Вышел трейлер «Дела чикагской семерки» Аарона Соркина. В нем снялись Эдди Редмейн и Саша Барон Коэн

Вышел трейлер фильма «Дело чикагской семерки» Аарона Соркина (сценарист «Социальной сети», режиссер «Большой игры»).
Фильм основан на реальных событиях 1968 года, когда мирные протесты в Чикаго переросли в жесткие столкновения с полицией. Против демонстрантов применили слезоточивый газ. Семерых организаторов обвинили в преступном заговоре и подстрекательстве к бунту.
Судебный процесс над ними, который продолжался более полугода, способствовал дальнейшим беспорядкам в стране и стал важной вехой американской истории.
В фильме снялись Саша Барон Коэн, Эдди Редмейн, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон, Яхья Абдул-Матин II, Марк Райлэнс, Джереми Стронг, Фрэнк Ланджелла и другие. На Netflix фильм выйдет 16 октября.