Вышел трейлер «Дела чикагской семерки» Аарона Соркина. В нем снялись Эдди Редмейн и Саша Барон Коэн

Вышел трейлер фильма «Дело чикагской семерки» Аарона Соркина (сценарист «Социальной сети», режиссер «Большой игры»).

Фильм основан на реальных событиях 1968 года, когда мирные протесты в Чикаго переросли в жесткие столкновения с полицией. Против демонстрантов применили слезоточивый газ. Семерых организаторов обвинили в преступном заговоре и подстрекательстве к бунту.

Судебный процесс над ними, который продолжался более полугода, способствовал дальнейшим беспорядкам в стране и стал важной вехой американской истории.