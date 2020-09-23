Акиньшина, Деревянко и другие в трейлере сериала «Беспринципные»

Правда, ситуации у них не самые обычные… Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях», — говорится в описании к трейлеру.

Сериал основан на рассказах Александра Цыпкина . «Добро пожаловать на Патриаршие. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации.

«Сериал получился чуть более веселым и комедийным, чем мои рассказы, в которых всегда присутствует грустная нота, но, думаю, что за всеми этими смешными ситуациями вы сможете увидеть лирику.

Для съемок пришлось дописать полтора десятка новых историй, так что сериал будет интересно смотреть и тем, кто хорошо знает мои рассказы. Мне кажется, самое важное, что удалось создать актерам, — что в каждой паре между мужчиной и женщиной постоянно пробегает электричество», — говорит Цыпкин.

В сериале снялись Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Николай Фоменко и другие. Одну из эпизодических ролей сыграл сам Цыпкин. Режиссером выступил Роман Прыгунов («Духless», «Духless-2», «Миллиард», сериал «Мертвое озеро»).

В Сочи завершился 31-й кинофестиваль «Кинотавр» (проходил с 11 по 18 сентября), официальным партнером которого в этом году стал мультимедийный сервис Okko. О событиях и фильмах «Кинотавра» читайте в спецпроекте на «Афише»!