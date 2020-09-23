В кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль израильского кино

В московском кинотеатре «Пионер» с 24 сентября по 11 октября пройдет 19-й фестиваль кино Израиля. В программе — новые израильские фильмы, художественные и документальные.

Посетители фестиваля смогут увидеть в первый уик-энд фестиваля фильм «Трилогии любви» Ярона Шани «Скованный», документальный проект «Голда» о первой и единственной женщине на посту премьер-министра Израиля Голде Меир и картину «Вместе поодиночке» о женщине, воспитывающей чужих брошенных детей.

Во второй уик-энд пройдут показы драм «Искусство ожидания» и «Тоска» (лучший фильм по мнению зрителей Венецианского кинофестиваля 2017 года) и документального фильма «Жил-был мальчик». В программе третьего уик-энда триллер «Подстрекательство», комедийная драма «Голоса за кадром» и комедия «Как сыр в масле».

Узнать расписание сеансов и прибрести билеты можно здесь. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.