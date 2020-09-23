В сети появился трейлер хоррора «Книги крови» по рассказам Клайва Баркера

В основу картины легли несколько рассказов из знаменитого цикла Баркера «Книги крови», вышедшего в 1980-х годах. Также в фильме появятся новые истории, придуманные специально для киноадаптации — все они будут переплетены между собой.

«Книги крови» станут полнометражным режиссерским дебютом для сценариста Брэндона Брага, известного по работе над сериалами «Орвилл», «Салем» и «Звездный путь: Следующее поколение». В фильме сыграют Анна Фрил, Бритт Робертсон, Рафи Гаврон и Юл Васкез. Фильм можно будет посмотреть на Hulu с 7 октября.

В кинотеатрах в октябре также можно будет увидеть другой хоррор-фильм — картину Нии ДаКоста «Кэндимен». В предпраздничной сетке кинопоказа «Кэндимен» занял место «Хэллоуина убивает», премьеру которого перенесли на год.