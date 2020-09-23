Кормящую мать отказались обслуживать и выгнали из петербургской пекарни

Петербурженку выгнали из пекарни Pane, потому что она кормила грудью ребенка. История опубликована в группе в «ВКонтакте», посвященной грудному вскармливанию.

Женщина рассказала, что, находясь в пекарне, начала кормить грудью четырехмесячного ребенка, но получила замечание от официантки и, смутившись, покинула заведение. Чуть позже она позвонила в пекарню, чтобы разобраться в произошедшем, но ситуация только ухудшилась. На следующий день петербурженка снова пришла в кафе, но ее отказались обслуживать из‑за «неподобающего поведения в прошлый раз». Сотрудница пекарни говорила, что из‑за жалобы посетительницы у нее поднялось давление и что она «не собирается терпеть ее в этом заведении».

Петербурженка обратилась к администрации, на жалобу ей ответили так: «Приносим извинения, но нами принято решение обслуживать вас только навынос».

Через некоторое время после случившегося в инстаграме сети Pane вышел пост, посвященный инциденту. Сейчас аккаунт закрыт, но пост пересказало издание «Такие дела». В нем сообщалось, что в пекарнях можно кормить грудью, но «только принимая правило: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого».

Также в сообщении говорилось, что «продавцы-девушки могут не выдержать и сообщить свою гражданскую позицию», если мама проводит в заведении пару часов, а ее ребенок «не может за это длительное для него время съесть в пекарне ничего, больше ½ черного хлеба». «Фонтанке» управляющая директор рассказала, что пекарня — это не кафе и не ресторан, так что там не предполагается проводить длительное время, хотя в заведении стоят столы и стулья, чтобы посетители могли выпить чай.

Также, по ее словам, причиной конфликта стала просьба клиентки порезать купленный хлеб, а это не входит в обязанности сотрудников. Кроме того, управляющая заявила, что посетительница нагрубила сотруднице.

Женщины, кормящие грудью, нередко сталкиваются с непониманием и хамством в общественных местах. «Афиша Daily» спрашивала у рестораторов, как они относятся к кормлению младенцев и позволяют ли делать это в своих ресторанах.