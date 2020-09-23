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Суд арестовал основателя и двух руководителей «Церкви последнего завета»

Семён Гудошников
Сегодня в 8:46

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателей и двух руководителей «Церкви последнего завета», известной также как община Виссариона. Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, Владимир Ведерников и Вадим Редькин останутся под стражей до 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Всех троих обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Тороп обвинения отрицает. По его словам, пострадавшие находятся в сложном состоянии и «постоянно куда‑то жалуются, выражают недовольство», а одного из них он никогда не видел.

Накануне красноярский спецназ провел операцию по задержанию руководителей «Церкви последнего завета. В ней принимали участие десятки спецназовцев с боевым оружием и четыре вертолета, задержания прошли на юге Красноярского края — в деревне «Город Солнца» в Курагинском районе, которую построили сторонники Торопа.

Община Виссариона создана Сергеем Торопом после его ухода из правоохранительных органов, где он работал участковым милиционером. До этого Тороп работал слесарем, электриком и преподавателем физкультуры. С 1990 года он называет себя «новым мессией, Сыном Божиим, проводником Духа Святого Великой Мудрости Творца — Виссарионом».

Религиозная организация «Церковь последнего завета» официально зарегистрирована в Министерстве юстиции России. Количество последователей общины составляет более десяти тысяч человек, большинство из них проживают в Красноярском крае. Им нельзя пить, курить, обмениваться деньгами, а их жизнь проходит в деревянном доме за счет натурального хозяйства. Однако в последние годы в общине появились мобильные телефоны, телевизоры и спутниковые тарелки.

Сергея Торопа его последователи называют «Сибирским Иисусом», его община на протяжении последних 30 лет вызывает интерес у журналистов и документалистов со всего мира. Так, эстонский документальный фильм «Христос живет в Сибири» показали на фестивале «Артдокфест» в Москве.

В 1995 году последователи Торопа построили «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края. Сейчас на его территории проживают более 100 человек, однако практически все деревни в радиусе 100 километров от «Города Солнца» также заполнены адептами Виссариона.

Последние обыски в общине Виссариона проходили в феврале 2020 года, а расследования правоохранительных органов идут уже последние несколько лет. Они связаны с работой школы «Истоки», которая содержится на средства общины. Следователи проводили опросы, не применяется ли к детям физическое или моральное насилие и не подвергаются ли они гипнозу. Кроме того, в СК поступало несколько анонимных жалоб на педофилию внутри общины.

Ранее региональные СМИ несколько раз писали о смертях, которые происходили на территории коммуны. Например, в лесу, около «Города Солнца», зимой обнаружили труп голой женщины, другая покончила с собой возле портрета Виссариона. Также его последователи отказываются от доказательной и традиционной медицины, поэтому часто умирают от осложнений различных болезней.

Кроме того, Торопа неоднократно обвиняли в мошенничестве и поборах внутри общины — каждый ее член должен отдавать ему минимум 10% от всех своих доходов ежемесячно. В августе 2020 года жительница Москвы обвинила Торопа в том, что он обещал построить ей жилье в деревне на деньги, которая москвичка получила после продажи квартиры в столице, однако этого так и не произошло.

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