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Российский ресторанный фестиваль в этом году пройдет в 33 городах страны

Илья Голубев
Сегодня в 16:50

По всей стране с 20 сентября по 10 октября пройдет Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который охватит более 500 ресторанов из 33 городов. С такими масштабами он стал крупнейшим в мире гастрономическим фестивалем.

Ведущие рестораны России подготовят специальные дегустационные сеты из 3-5 новых или просто популярных блюд. Всего будет три категории сетов: за 790, 990 и 1490 рублей. Некоторые рестораны-участники также запустят доставку сетов через сервис «Яндекс.Еда».

«В 2020 году мы продолжаем поддерживать внутренний туризм — на сайте вновь будут скидки на проживание в отелях, а также гиды по городу от местных жителей. Фестиваль наконец-то стал готовым решением для поездки по стране: доступные цены на проживание, еду и советы инсайдеров, что посетить. Уверен, что РРФ в этом году привлечет еще больше туристов в каждый город», — рассказал основатель фестиваля Александр Сысоев.

Из московских заведений в фестивале участвуют Remy Kitchen Bakery, Eva, Margarita Bistro, Selfie, Pino Restaurant Bar, «Рыбторг», О2 Lounge, «Кофемания», Ruski, Vogue Cafe, Beloque, Fumisawa, «Сибирь Сибирь», Alice, «Сыроварня», Community, Lotus Room, 13, Jobs, «Жажда Крови», Smoke BBQ, Peqlo BBQ, фудкорты «Депо» и Street и другие.

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