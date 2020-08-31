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Избили Егора Жукова, Marvel выпустил трибьют Чедвику Боузману и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:38

Политического активиста, фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили в Москве. Он написал, что это были «двое «титушек», которые впоследствии скрылись на самокатах». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».

Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. В заявлении стран говорится, что эти люди «своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

ФБК выпустил расследование про Новосибирск. Его снимал Алексей Навальный до отравления. В видео политик поговорил с кандидатами в местные депутаты о предстоящих выборах, коррупции и благоустройстве.

В России за последние сутки выявили 4993 случая коронавируса в 83 регионах. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 995 319.

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий изымать у россиян животных за долги. Уточняется, что это будет касаться тех животных, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

В Твери застрелили кота Степана, который был «SMM-мяунджером» и символом местной библиотеки. По словам очевидцев, кота убили из‑за того, что он якобы гадил в подъезде.

Компания Marvel выпустила трибьют актеру Чедвику Боузману, исполнившему в киновселенной роль Черной Пантеры и умершему 29 августа. В видео появляются глава студии Кевин Файги, а также Роберт Дауни-мл. (Железный человек), Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова), Крис Эванс (Капитан Америка) и другие.

Вышло несколько тизеров и трейлеров сериалов: «Мы те, кто мы есть» Луки Гуаданьино «Противостояния» по роману Стивена Кинга и «Призраков поместья Блай» — продолжения хоррор-антологии, начавшейся с «Призраков дома на холме».

Okko покажет комедию «Номер один» с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак в главных ролях. Фильм расскажет о попытке украсть картину Марка Ротко стоимостью 80 млн евро. Премьера — 1 сентября.

Центр фотографии имени братьев Люмьер и фонд Still Art откроют выставку главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского. Выставка пройдет с 4 сентября по 31 октября. На ней будет представлено более ста работ фотографа.

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