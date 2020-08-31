В России хотят запретить изымать домашних животных за долги

В Госдуму после 9 сентября внесут законопроект, запрещающий изымать у россиян животных за долги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова автора законопроекта, депутата нижней палаты парламента Владимира Бурматова.

Он заявил, что в документе пропишут критерии домашних животных, которых нельзя будет забирать у граждан. Также законопроект пропишет в законодательстве норму о том, что на питомцев не распространяется взыскание по исполнительным документам. Уточняется, что это будет касаться тех животных, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

«Например, сельскохозяйственных животных (племенной, молочный и рабочий скот, а также оленей, кроликов, птиц, пчел) запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних можно. С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость. В нашем случае речь идет, прежде всего, о кошках и собаках, а также о диких животных, которых официально не запрещено содержать в жилых домах», — объяснил Бурматов.

Это регламентируется постановлением правительства «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию», отметил депутат. Всего в документе перечислено 33 вида таких животных. «То есть змеи, слоны, тигры, обезьяны, жирафы и пантеры под наш законопроект точно не попадают», — уточнил Бурматов.

Он рассказал, что законопроект затронет любые организации, которые отбирают у граждан страны домашних животных для выплаты долга: и коллекторов, и судебных приставов. В кабмине уже дали положительный отзыв о законопроекте.